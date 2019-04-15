Альмагро: победа над Федерером – одна из моих нерешённых задач

Николас Альмагро, завершивший профессиональную карьеру на прошлой неделе, в интервью Marca рассказал о том, был ли в его теннисной жизни соперник, которого испанцу хотелось обыграть сильнее всего.



«Победа над Роджером Федерером была одной из моих целей. Ещё мне хотелось сразиться с Сампрасом или Агасси. Не знаю, выиграл бы я или проиграл в этих матчах, мне интересно было просто сыграть.



Есть много игроков, которые бьют по мячу сильнее меня. Но у меня это получалось делать стабильнее. Мой теннис был агрессивным. Кому-то он нравился, а кто-то ненавидел такую игру. Лично я наслаждался. Мой теннис был весёлым, как и я сам. Иногда у меня зашкаливал адреналин, и теперь я хотел бы за это извиниться», — отметил испанский теннисист.



Альмагро является победителем 13 соревнований уровня АТР. В пяти личных встречах он ни разу не смог обыграть Федеррера. Также ему принадлежит рекорд по наибольшему числу эйсов на грунте.



«Это многое говорит о моих тренерах и работе, которую они проделали с моей подачей. Но я не думаю, что это достижение продержится долго. Я не смогу его улучшить, а те, кто уступают мне по числу эйсов, продолжают играть», — добавил Альмагро.

Испанская армада пикирует на пенсию В этом году сразу три видных испанских теннисиста завершат карьеру. Всё началось с Николаса Альмагро, которого одолели травмы.