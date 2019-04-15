Медведев: не отметил Циципаса в «Инстаграме», потому что он меня заблокировал

Россиянин Даниил Медведев, опубликовавший общее фото участников турнира в Монте-Карло, ответил одному из подписчиков, который обратил внимание на то, что теннисист отметил всех коллег, кроме грека Стефаноса Циципаса.



«Ты не можешь отмечать людей, которые заблокировали тебя», — написал Даниил в комментариях под фото.

Впервые о блокировке со стороны Циципаса Медведев заявил после их ссоры на турнире в Майами в 2018 году. Напомним, после рукопожатия между игроками начался конфликт. Стефанос сказал нецензурную фразу на русском языке, в ответ на это Даниил предложил сопернику «заткнуться».

Циципас, в свою очередь, факта размолвки с Медведевым не подтвердил, заявив, что практикуется в русском языке с Даниилом.

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