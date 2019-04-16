Норри обыграл Маннарино на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Британский теннисист Кэмерон Норри пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Норри отметился 3 эйсами, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маннарино 1 подача навылет и 1 двойная ошибка. Взять подачу соперника француз шансов не имел.



Следующим соперником Фритца станет представитель Венгрии Мартон Фучович, который ранее обыграл грузина Николоза Басилашвили.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.