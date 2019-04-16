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Норри обыграл Маннарино на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Норри обыграл Маннарино на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Британский теннисист Кэмерон Норри пробился во второй раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Норри отметился 3 эйсами, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маннарино 1 подача навылет и 1 двойная ошибка. Взять подачу соперника француз шансов не имел.

Следующим соперником Фритца станет представитель Венгрии Мартон Фучович, который ранее обыграл грузина Николоза Басилашвили.

Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

16 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
58
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
0 : 2
Кэмерон Норри
56
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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