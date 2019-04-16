Бердых: я получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде

Экс четвёртая ракетка мира из Чехии Томаш Бердых стал обладателем «уайлд-кард» на соревнования категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), которые пройдут в период с 5 по 12 мая. Об этом теннисист сообщил сам в своём «твиттере».



«Отличные новости. Директор турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес предоставил мне специальное приглашение в основную сетку. Рад вернуться на этот замечательный турнир, с которым у меня связано большое количество отличных воспоминаний», — заявил Бердых.



Действующим победителем Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4. Бердых в 2018 году уступил в первом же матче на турнире французу Ришару Гаске.

В настоящее время 33-летний чех занимает 98-ю строчку в рейтинге АТР.