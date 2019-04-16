Соболенко: во мне словно два разных человека

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что на корте ведёт себя не так, как в обычной жизни. В рейтинге WTA 20-летняя уроженка Минска занимает 10-ю строчку. Её тренером является бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов.



«Во мне словно два разных человека. На корте я не могу всё время смеяться. Мне нужно быть сосредоточенной и серьёзной, чтобы показывать свою лучшую игру. За пределами корта я стараюсь улыбаться, расслабляться и быть нормальным человеком, а не сумасшедшей девушкой!» — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA-тура.

В 2018 году Арина Соболенко выиграла турниры WTA в Ухане (Китай) и Нью-Хэйвене (США). В нынешнем сезоне спортсменка завоевала титул в Шэньчжэне (Китай).