Соболенко рассказала о ссоре с Турсуновым на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о конфликте с тренером Дмитрием Турсуновым, который случился перед игрой с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Индиан-Уэллсе, а также отметила важность работы с психологом. В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко проиграла Кербер со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

«Мы с ним немного поругались перед матчем. Он старался объяснить, что нужно делать, но это было прямо перед игрой. Я сказала, что всё это не запомню. Я была уже готова к матчу, мы всё обсуждали днём ранее. Если ты стараешься сказать ещё что-то, то это всё разрушит. Тренер был мною расстроен.

Когда я вызвала его на корт, он сказал, что я и так всё знаю. Я спросила, может ли он поддержать меня? Он молчал. Это была непростая ситуация. Ему тоже есть в чём прибавлять.

Конечно, у всех было много ожиданий от меня. Я тоже многого ждала от себя. На харде я могла выступить лучше, но, думаю, шаг за шагом я становлюсь сильнее и стараюсь прибавлять с каждым турниром, матчем и днём.

Работа с психологом помогла мне, потому что 2-3 года назад я была просто сумасшедшей. Если найдёте некоторые мои матчи на турнирах ITF, то увидите большую разницу. Сейчас я всё ещё сумасшедшая, всё ещё могу легко разозлиться, но в целом всё стало лучше. Однако прибавлять надо", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

Арина также рассказала об особенностях игры на грунте.

«На грунте у тебя больше времени, так что ты можешь лучше подготовить удар и подстроиться к мячу перед выполнением виннера. Здесь всё решают долгие розыгрыши. Покрытие медленное, так что розыгрыши не в три удара, а в шесть.

Посмотрите на Кики Бертенс. Она агрессивная теннисистка, но на грунте выступает здорово. Нужно у неё учиться хорошо играть на этом покрытии", — сказала Соболенко.

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