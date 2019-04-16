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Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло

Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло россиянин Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, уступил со счётом 6:7 (4:7), 4:6 представителю Италии Лоренцо Сонего, который пробился в основную сетку через квалификацию. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Хачанов трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. Его визави выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Сонего — Хачанов в Монте-Карло.

За выход в четвертьфинал Сонего поспорит либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с Кэмероном Норри из Великобритании.

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

16 апреля 2019 года, вторник. 15:45 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Лоренцо Сонего
96
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
2 : 0
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
7 6  
6 4  
           
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