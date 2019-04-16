Хачанов проиграл Сонего во втором круге турнира в Монте-Карло

Во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло россиянин Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, уступил со счётом 6:7 (4:7), 4:6 представителю Италии Лоренцо Сонего, который пробился в основную сетку через квалификацию. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Хачанов трижды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. Его визави выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Сонего — Хачанов в Монте-Карло.

За выход в четвертьфинал Сонего поспорит либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с Кэмероном Норри из Великобритании.

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.