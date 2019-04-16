Муратоглу: теннисные тренеры должны быть на корте, как и в других видах

Наставник американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что ассоциации следует разрешить тренерам находиться на корте.



«Тренер должен быть на корте. Посмотрите, что происходит в других видах спорта. За этим так интересно наблюдать. Это привносит шоу. Очень круто. А сейчас у вас нет никакого интерактива», — приводит слова Муратоглу Metro.



Французский специалист также призвал спортсменов проявлять больше эмоций.



«Мне надоело совершенство. Никто не совершенен. Не пытайтесь показывать что-то фальшивое. Людям не нравятся подделки. Серену ругают больше остальных. Но если вы критикуете Федерера или Надаля, тут сложно что-то сказать. Хорошо, они прекрасны, фантастичны. И? Это спортивные иконы, они лучшие игроки всех времён. Их сложно критиковать, они превосходны. Но никто не идеален», — добавил тренер Серены.