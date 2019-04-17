Сегодня, 17 апреля, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под 10-м номером, и представитель Молдавии Раду Албот. Начало поединка запланировано на 12:00 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Албот в Монте-Карло.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с греком Стефаносом Циципасом (6), либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.



Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.