Итоговый турнир ATP покинет Лондон после 2020 года и может перебраться в Турин

Ассоциация профессиональных теннисистов готовится изменить место проведения итогового турнира ATP, последние 12 лет он проходил в Лондоне на «О2 Арене», но после 2020 года получит новую прописку, сообщает The Daily Telegraph.



Фаворитами среди кандидатов называют Турин и Токио. Итальянские источники сообщили, что мэр Турина Кьяра Аппендино готова предложить ежегодную гарантию в размере 15 млн евро для заключения пятилетнего контракта.



Итоговый турнир ATP проходил в 14 разных городах с момента его создания в 1970 году. Серб Новак Джокович, который сейчас является главой Ассоциации профессиональных теннисистов, призывал сменить место проведения с сезона-2014. Однако финансовые доходы были слишком велики. Так, в прошлом году прибыль от турнира в Лондоне составила $ 144 млн.