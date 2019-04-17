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Итоговый турнир ATP покинет Лондон после 2020 года и может перебраться в Турин

Итоговый турнир ATP покинет Лондон после 2020 года и может перебраться в Турин
Теннис / ATP

Ассоциация профессиональных теннисистов готовится изменить место проведения итогового турнира ATP, последние 12 лет он проходил в Лондоне на «О2 Арене», но после 2020 года получит новую прописку, сообщает The Daily Telegraph.

Фаворитами среди кандидатов называют Турин и Токио. Итальянские источники сообщили, что мэр Турина Кьяра Аппендино готова предложить ежегодную гарантию в размере 15 млн евро для заключения пятилетнего контракта.

Итоговый турнир ATP проходил в 14 разных городах с момента его создания в 1970 году. Серб Новак Джокович, который сейчас является главой Ассоциации профессиональных теннисистов, призывал сменить место проведения с сезона-2014. Однако финансовые доходы были слишком велики. Так, в прошлом году прибыль от турнира в Лондоне составила $ 144 млн.

Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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