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Нисикори уступил Эрберу в Монте-Карло, Фоньини прошёл в третий раунд без борьбы

Нисикори уступил Эрберу в Монте-Карло, Фоньини прошёл в третий раунд без борьбы
Теннис / ATP

Японец Кей Нисикори не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло, на которых он был посеян под пятым номером. В двух партиях он уступил представителю Франции Пьер-Югу Эрберу со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. На счету Нисикори 2 эйса и 1 двойная ошибка. Японец не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 10 имевшихся. Победитель матча отметился 7 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Эрбера станет представитель Хорватии Борна Чорич.

Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал итальянец Фабио Фоньини. Его соперник по матчу француз Жиль Симон отказался от выхода на корт, сославшись на травму.

Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

17 апреля 2019 года, среда. 12:10 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
6
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
0 : 2
Пьер-Юг Эрбер
49
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
17 апреля 2019 года, среда. 13:30 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
0 : 0
Rt
Жиль Симон
26
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
     
     
           
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