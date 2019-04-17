Нисикори уступил Эрберу в Монте-Карло, Фоньини прошёл в третий раунд без борьбы

Японец Кей Нисикори не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло, на которых он был посеян под пятым номером. В двух партиях он уступил представителю Франции Пьер-Югу Эрберу со счётом 5:7, 4:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. На счету Нисикори 2 эйса и 1 двойная ошибка. Японец не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 10 имевшихся. Победитель матча отметился 7 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Эрбера станет представитель Хорватии Борна Чорич.



Ещё одним участником третьего раунда соревнований стал итальянец Фабио Фоньини. Его соперник по матчу француз Жиль Симон отказался от выхода на корт, сославшись на травму.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.