Хачанов и Лопес проиграли во втором круге парного турнира в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов, выступающий в дуэте с испанцем Фелисьяно Лопесом, не сумел пробиться в четвертьфинал парного «Мастерса» в Монте-Карло. В трёх партиях они проиграли седьмой сеяной паре Никола Мектич (Хорватия, 7)/Франко Шкугор (Хорватия, 7) со счётом 6:3, 3:6, 4:10.



Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Хачанова и Лопеса 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Мектич и Шкугор отметились 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом.



Следующими соперниками хорватского дуэта станут победители матча Юрген Мельцер (Австрия)/Доминик Тим (Австрия) – Лукаш Кубот (Польша, 2)/Марсело Мело (Бразилия, 2).

Напомним, ранее Хачанов проиграл и в одиночном разряде соревнований в Монте-Карло.