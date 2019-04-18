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Победы Надаля, А. Зверева и Тима — в обзоре игр 2-го круга турнира в Монте-Карло

Победы Надаля, А. Зверева и Тима — в обзоре игр 2-го круга турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение соотечественнику Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:1, 6:1. Следующим соперником второй ракетки мира станет Григор Димитров из Болгарии.

Также в третий раунд пробился немец Александр Зверев, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 6:4. За выход в четвертьфинал уроженец Гамбурга поборется с британцем Кэмероном Норри.

Успешно стартовал на соревнованиях и австриец Доминик Тим, который в двух партиях разгромил словака Мартина Клижана со счётом 6:1, 6:4. Далее пятая ракетка мира сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.

Турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло завершится 21 апреля.

Видеообзор доступен на "Чемпионате".

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
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