Победы Надаля, А. Зверева и Тима — в обзоре игр 2-го круга турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение соотечественнику Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:1, 6:1. Следующим соперником второй ракетки мира станет Григор Димитров из Болгарии.

Также в третий раунд пробился немец Александр Зверев, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 6:4. За выход в четвертьфинал уроженец Гамбурга поборется с британцем Кэмероном Норри.

Успешно стартовал на соревнованиях и австриец Доминик Тим, который в двух партиях разгромил словака Мартина Клижана со счётом 6:1, 6:4. Далее пятая ракетка мира сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.

Турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло завершится 21 апреля.

Видеообзор доступен на "Чемпионате".