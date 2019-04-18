Эрбер: победа над Нисикори — одна из лучших в моей карьере

Француз Пьер-Юг Эрбер прокомментировал победу над японцем Кеем Нисикори во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло со счётом 7:5, 6:4.

«Это была отличная победа. Пожалуй, одна из лучших моих побед на грунте и одна из лучших в карьере. Я очень рад. Но преувеличивать не стоит. Мне пришлось отыграть 10 брейк-пойнтов. Я доволен тем, как действовал в сложных ситуациях. Это было нелегко, потому что Кей мог легко воспользоваться своим шансами», — приводит слова Эрбера официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Эрбер поспорит с хорватом Борной Чоричем.

«Чорич проводит много времени на грунте, так что это будет непростое испытание для меня. Я вновь не буду фаворитом, однако я уже выиграл два сложных матча, так что почему нет?» — сказал Эрбер.