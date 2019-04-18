Надаль: не могу притворяться, что мне совсем не больно

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над соотечественником Роберто Баутиста-Агутом со счётом 6:1, 6:1.

«Это лишь первый матч, но начало получилось позитивным. Результат это подтверждает. Как и ощущения на корте. Я просто хорошо стартовал. Это был мой первый матч на грунте почти за год. Но, конечно, такой старт мне поможет.

Не могу притворяться, что мне совсем не больно, я об этом и не думал. Профессиональные теннисисты уже много лет играют, несмотря не болезненные ощущения. Это часть спорта высочайшего уровня. Я хорошо двигался и был уверен в тех вещах, которые делал на корте. Я доволен таким началом турнира", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Следующим соперником действующего чемпиона будет болгарин Григор Димитров.

«Матч с Григором станет отличным испытанием для меня. Мне нужно будет вновь показать прекрасный теннис. Сейчас мне нужно проводить матчи, много часов находиться на корте. Конечно, победы пойдут на пользу. Каждая победа придаёт позитивной энергии и уверенности в игре и состоянии своего организма. Это мне и нужно сегодня. Я хорошо стартовал, постараюсь продолжить в том же духе.

Когда приезжаешь сюда, то первым делом думаешь об истории турнира. Здесь выступали и побеждали великие чемпионы. Для меня большая честь играть здесь", — сказал испанец.