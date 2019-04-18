Хачанов получил «уайлд-кард» на турнир в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов стал обладателем «уайлд-кард» на турнир в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 29 апреля по 5 мая, сообщает пресс-служба соревнований.

На этой неделе россиянин выступил на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Во втором круге он уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

Ранее стало известно в состав участников турнира вошли следующие теннисисты: Александр Зверев (Германия), Марко Чеккинато (Италия), Кайл Эдмунд (Великобритания), Диего Шварцман (Аргентина), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Гидо Пелья (Аргентина), Мартон Фучович (Венгрия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Раду Албот (Молдавия), Андреас Сеппи (Италия), Мартин Клижан (Словакия), Маттео Берреттини (Италия), Уго Умбер (Франция), Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина), Бенуа Пэр (Франция), Кристиан Гарин (Чили), Денис Кудла (США) и Таро Даниэль (Япония).

Действующим чемпионом соревнований является Александр Зверев.