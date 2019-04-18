Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль (2) в матче третьего круга турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
Вторая ракетка мира отметился 1 эйсом, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Димитров выполнил 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и оформил 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Надаль поборется с представителем Аргентины Гидо Пельей.
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
18 апреля 2019 года, четверг. 15:50 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
28
Григор Димитров
Г. Димитров
0 : 2
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.