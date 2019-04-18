Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль (2) в матче третьего круга турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.



Вторая ракетка мира отметился 1 эйсом, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Димитров выполнил 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и оформил 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований Надаль поборется с представителем Аргентины Гидо Пельей.



Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.