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Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Надаль обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль (2) в матче третьего круга турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.

Вторая ракетка мира отметился 1 эйсом, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Димитров выполнил 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и оформил 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Надаль поборется с представителем Аргентины Гидо Пельей.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

18 апреля 2019 года, четверг. 15:50 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
0 : 2
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
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