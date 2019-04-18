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Тим уступил Лайовичу в матче третьего круга турнира в Монте-Карло

Тим уступил Лайовичу в матче третьего круга турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим (4) не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он потерпел неожиданное поражение от представителя Сербии Душана Лайовича – 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. На счету Тима 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Победитель матча отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 5 брейками.

Следующим соперником Лайовича станет итальянский теннисист Лоренцо Сонего. Ранее он со счётом 6:2, 7:5 обыграл британца Кэмерона Норри.

Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

18 апреля 2019 года, четверг. 16:25 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
0 : 2
Душан Лайович
48
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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