Тим уступил Лайовичу в матче третьего круга турнира в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим (4) не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он потерпел неожиданное поражение от представителя Сербии Душана Лайовича – 3:6, 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. На счету Тима 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Победитель матча отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 5 брейками.



Следующим соперником Лайовича станет итальянский теннисист Лоренцо Сонего. Ранее он со счётом 6:2, 7:5 обыграл британца Кэмерона Норри.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.