Тим уступил Лайовичу в матче третьего круга турнира в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим (4) не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он потерпел неожиданное поражение от представителя Сербии Душана Лайовича – 3:6, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. На счету Тима 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Победитель матча отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 5 брейками.
Следующим соперником Лайовича станет итальянский теннисист Лоренцо Сонего. Ранее он со счётом 6:2, 7:5 обыграл британца Кэмерона Норри.
Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
18 апреля 2019 года, четверг. 16:25 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
5
Доминик Тим
Д. Тим
0 : 2
48
Душан Лайович
Д. Лайович
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.