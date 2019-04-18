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Зверев уступил Фоньини в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло

Зверев уступил Фоньини в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он потерпел неожиданное поражение от представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:7 (6:8), 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. На счету Зверева, 6 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1. Победитель матча отметился 3 брейками. Подач навылет и двойных ошибок Фоньини не выполнил.

За выход в полуфинал престижных соревнований Зверев поспорит с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Борна Чорич (Хорватия, 9).

Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

18 апреля 2019 года, четверг. 17:50 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
2 : 0
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
7 6  
6 1  
           
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