Зверев уступил Фоньини в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он потерпел неожиданное поражение от представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:7 (6:8), 1:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. На счету Зверева, 6 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1. Победитель матча отметился 3 брейками. Подач навылет и двойных ошибок Фоньини не выполнил.



За выход в полуфинал престижных соревнований Зверев поспорит с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Борна Чорич (Хорватия, 9).



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.