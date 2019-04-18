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Лайович — о победе над Тимом: мой лучший матч в жизни

Лайович — о победе над Тимом: мой лучший матч в жизни
Теннис / ATP

Сербский теннисист Душан Лайович, победивший австрийца Доминика Тима в третьем круге турнира категории АТР 1000 в Монако (6:3, 6:3), назвал этот матч лучшим в своей карьере.

«Я очень счастлив сегодня. Не ожидал обыграть в двух сетах такого соперника, как Доминик. Думаю, это был лучший матч в моей жизни. Я демонстрировал великолепный теннис на протяжении всего поединка и очень рад оказаться в четвертьфинале в Монако.

Сегодня было очень ветрено и было нелегко попадать по мячу. Но мне удалось с этим совладать. Я хорошо перемещал мяч по корту и постоянно попадал с форхенда. Это стало залогом моей победы», – приводит слова серба сайт ATP.

В четвертьфинале Лайович сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который одолел британца Кэмерона Норри — 6:2, 7:5.

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