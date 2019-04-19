Свитолина снялась с турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Элина Свитолина пропустит турнир в Штутгарте (Германия). Спортсменка заявила о том, что ей необходимо залечить травму колена.



Свитолина начала испытывать проблемы со здоровьем в конце марта. Боли в колене ухудшились после серии затяжных матчей, и после проведения МРТ врачи рекомендовали ей взять паузу. Теннисистка надеялась полностью восстановиться к серии турниров в США.



Ранее от участия отказалась Мария Шарапова, которой организаторы предоставили wild card. Россиянка не успела восстановиться от травмы плеча.



Турнир в Штутгарте также пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс и Доминика Цибулкова. Если от участия в турнире откажется ещё одна теннисистка, то в сетку попадет Виктория Азаренко.

Свитолина выбыла на неопределённый срок из-за травмы колена