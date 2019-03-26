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Свитолина выбыла на неопределённый срок из-за травмы колена

Фото: Scott Barbour/Getty Images
Свитолина выбыла на неопределённый срок из-за травмы колена
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о состоянии своего здоровья и объявила о том, что выбыла на неопределённый срок из-за проблем с коленом.

«Прошедшие пять недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после продолжительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала всё возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время серии турниров в США. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы восстановиться как можно скорее и вернуться здоровой», — написала Свитолина в своём «инстаграме».

Ранее Свитолина сообщала, что на турнире в Индиан-Уэллсе (США) получила травму колена.

Свитолина, выступившая в Индиан-Уэллсе с травмой, может не сыграть в Майами
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