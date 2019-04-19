Стосур и Соболенко откроют полуфинал Кубка Федерации Австралия — Беларусь

В Брисбене (Австралия) состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Австралии и Беларуси. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Саманта Стосур и Арина Соболенко. Затем сыграют Эшли Барти и Виктория Азаренко.

21 апреля состоятся матчи Эшли Барти — Арина Соболенко, Саманта Стосур — Виктория Азаренко, а также парная встреча Эшли Барти/Саманта Стосур — Вера Лапко/Лидия Морозова.

В четвертьфинале соревнований сборная Австралии одолела американок — 3-2, а команда Беларуси разгромила немок — 4-0.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.