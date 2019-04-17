Стосур: обыграть Беларусь с Азаренко будет сложно

Австралийская теннисистка Саманта Стосур поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Федерации с командой Беларуси.

«Думаю, что смогу проявить свои лучшие качества. У меня были отличные победы в Кубке Федерации, и я всегда наслаждаюсь этим турниром. Если мне дадут сыграть, я, безусловно, буду пользоваться этим моментом и стараться максимально использовать эту возможность», — приводит слова Стосур Tennis World USA.

«Победа Эшли Барти в Майами нечто невероятное. Теперь она чувствует себя довольно уверенно, она по праву является игроком № 1 в нашей команде, входя в десятку рейтинга WTA. Ей есть чем гордиться как в личной дисциплине, так и в команде.

Обыграть Беларусь будет сложно. Азаренко является многократным чемпионом турниров «Большого шлема», на её стороне опыт. У них хорошая команда со многими игроками в топ-60. Учитывая рейтинг, наши команды довольно ровные, нам придётся показать наш лучший теннис, чтобы выйти в финал», — отметила Стосур.

Австралия не пустила в полуфинал команду США, в напряжённой борьбе победив со счётом 3-2. Беларусь в 1/4 уверенно переиграла сборную Германии – 4-0.