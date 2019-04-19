Состоялась жеребьёвка матча Япония — Нидерланды в плей-офф Мировой группы II КФ

В Осаке (Япония) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Японии и Нидерландов. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Мисаки Дои и Рихел Хогенкамп. Затем сыграют Нао Хибино и Бибиан Схофс.



21 апреля состоятся матчи Мисаки Дои — Бибиан Схофс, Нао Хибино — Рихел Хогенкамп, а также парная встреча Шуко Аояма/Эри Ходзуми — Лекси Керкхове/Деми Схурс.

В феврале японки уступили команде Испании в матче Мировой группы II со счётом 2-3, а голландки проиграли канадкам — 0-4.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.



В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.