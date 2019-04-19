Лайович предрёк обидчику Хачанова большое будущее

Сербский теннисист Душан Лайович, победивший австрийца Доминика Тима в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло со счётом 6:3, 6:3, поделился ожиданиями от противостояния с итальянцем Лоренцо Сонего в четвертьфинале.

«Из того, что я видел, могу сказать, что он уже очень хороший теннисист. Но он станет ещё лучше. Лоренцо молод, он проводит один из лучших турниров в своей карьере, так что мне придётся непросто. Мне нужно будет сохранять концентрацию. Надеюсь, я смогу сыграть так же хорошо, как с Тимом», — приводит слова Лайовича официальный сайт тура.

На турнире в Монте-Карло Сонего победил соотечественника Андреаса Сеппи, россиянина Карена Хачанова и британца Кэмерона Норри. Соревнования завершатся 21 апреля.