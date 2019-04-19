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Лайович стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Лайович стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Сербский теннисист Душан Лайович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Италии Лоренцо Сонего, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Душан 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал Лайович поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 10).

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

19 апреля 2019 года, пятница. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1/4 финала
Матч окончен
Душан Лайович
48
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 0
Лоренцо Сонего
96
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
Лайович предрёк обидчику Хачанова большое будущее
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