Лайович стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монте-Карло

Сербский теннисист Душан Лайович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Италии Лоренцо Сонего, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Душан 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал Лайович поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 10).

Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.