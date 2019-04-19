Флипкенс и Мугуруса встретятся в первый день матча Бельгия — Испания в КФ

В Кортрейке (Бельгия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы I Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Бельгии и Испании. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Кирстен Флипкенс и Гарбинье Мугуруса. Затем сыграют Элисон Ван Эйтванк и Карла Суарес-Наварро.



21 апреля состоятся матчи Элисон Ван Эйтванк — Гарбинье Мугуруса, Кирстен Флипкенс — Карла Суарес-Наварро, а также парная встреча Исалин Бонавентюр/Янина Викмайер — Алёна Большова-Задойнова/Мария-Хосе Мартинес-Санчес.



Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.



В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки проиграли румынкам — 2-3.