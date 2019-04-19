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Конта и Дияс откроют матч Кубка Федерации Великобритания — Казахстан

Конта и Дияс откроют матч Кубка Федерации Великобритания — Казахстан
Теннис / Кубок Федерации

В Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Великобритании и Казахстана. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Йоханна Конта и Зарина Дияс. Затем сыграют Кэйти Бултер и Юлия Путинцева.

21 апреля состоятся матчи Йоханна Конта — Юлия Путинцева, Кэйти Бултер — Зарина Дияс, а также парная встреча Хитер Уотсон/Хэрриет Дарт — Анна Данилини/Галина Воскобоева.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира чешки проиграли команде Румынии — 2-3.

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