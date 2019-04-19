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Цибулкова и Алвес откроют матч Кубка Федерации Словакия — Бразилия в Братиславе

Цибулкова и Алвес откроют матч Кубка Федерации Словакия — Бразилия в Братиславе
Теннис / Кубок Федерации

В Братиславе (Словакия) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сыграют женские сборные Словакии и Бразилии. Завтра, 20 апреля, первыми на корт выйдут Доминика Цибулкова и Каролина Алвес. Затем сыграют Виктория Кужмова и Беатрис Хаддад-Майя.

21 апреля состоятся матчи Доминика Цибулкова — Беатрис Хаддад-Майя, Виктория Кужмова — Каролина Алвес, а также парная встреча Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова — Беатрис Хаддад-Майя/Луиза Стефани.

Сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Италии в Москве.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки проиграли румынкам — 2-3.

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