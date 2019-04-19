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Касаткина: музыка? Точно не рэп. Любимый исполнитель – Эд Ширан

Касаткина: музыка? Точно не рэп. Любимый исполнитель – Эд Ширан
Теннис / Кубок Федерации

Лидер женской сборной России Дарья Касаткина рассказала, какую музыку предпочитает слушать.

«Слушаю всё подряд — русскую музыку, иностранную. Вот рэп — нет, точно нет. Любимый исполнитель – Эд Ширан. У него будет концерт в Барселоне, планирую на него пойти. С билетами там точно проще, чем в Москве», – цитирует уроженку Тольятти пресс-служба Федерации тенниса России.

Напомним, в ближайшие выходные Дарья в составе сборной России сыграет с командой Италии. Сборные поспорят за право выступать в Мировой группе II Кубка Федерации.

Ранее российская теннисистка рассказала о предпочтениях, касающихся сериалов. По её словам, она кайфует от российского кинематографа, а «Игру престолов» даже не хочет начинать смотреть.

Касаткина: «Игры престолов» не хочу даже начинать смотреть. Кайфую от «Интернов»
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