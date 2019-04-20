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Путинцева: в 15 лет обыграла капитана сборной Великобритании. Она не пожала руку

Путинцева: в 15 лет обыграла капитана сборной Великобритании. Она не пожала руку
Теннис / Кубок Федерации

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Великобритании.

«Помню, как в 15 лет обыграла их капитана — Кеотавонг. Она не очень хорошо себя повела, не пожала руку. Сказала мне, что я слишком громкая, и пожаловалась судьям. Выглядело забавно, ведь тогда я была совсем молодой и только начинала играть в WTA туре», — цитирует Путинцеву Metro.

Сегодня, 20 апреля, первыми на корт выйдут Йоханна Конта и Зарина Дияс. Затем сыграют Кэйти Бултер и Путинцева.

21 апреля состоятся матчи Конта — Путинцева, Бултер — Дияс, а также парная встреча Хитер Уотсон/Хэрриет ДартАнна Данилини/Галина Воскобоева.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.

Конта и Дияс откроют матч Кубка Федерации Великобритания — Казахстан
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