Путинцева: в 15 лет обыграла капитана сборной Великобритании. Она не пожала руку

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Великобритании.

«Помню, как в 15 лет обыграла их капитана — Кеотавонг. Она не очень хорошо себя повела, не пожала руку. Сказала мне, что я слишком громкая, и пожаловалась судьям. Выглядело забавно, ведь тогда я была совсем молодой и только начинала играть в WTA туре», — цитирует Путинцеву Metro.

Сегодня, 20 апреля, первыми на корт выйдут Йоханна Конта и Зарина Дияс. Затем сыграют Кэйти Бултер и Путинцева.

21 апреля состоятся матчи Конта — Путинцева, Бултер — Дияс, а также парная встреча Хитер Уотсон/Хэрриет Дарт — Анна Данилини/Галина Воскобоева.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.