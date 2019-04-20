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Сборные Австралии и Беларуси играют вничью — 1-1 в полуфинале Кубка Федерации

Сборные Австралии и Беларуси играют вничью — 1-1 в полуфинале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

В полуфинале Кубка Федерации белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх сетах выиграла у австралийки Саманты Стосур со счётом 7:5, 5:7, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут.

20-летняя уроженка Минска выполнила 8 эйсов, 15 раз ошиблась на подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 23. В активе её визави 12 подач навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов.

Во второй встрече представительница Австралии Эшли Барти победила Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Барти — Соболенко, Стосур — Азаренко, а также парная встреча Эшли Барти/Саманта СтосурВера Лапко/Лидия Морозова.

В четвертьфинале соревнований сборная Австралии одолела американок — 3-2, а команда Беларуси разгромила немок — 4-0.

20 апреля 2019 года, суббота. 09:25 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала
Матч окончен
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 3  
           
20 апреля 2019 года, суббота. 06:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/2 финала
Матч окончен
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 : 2
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
5 7 3
7 5 6
           
Стосур и Соболенко откроют полуфинал Кубка Федерации Австралия — Беларусь
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