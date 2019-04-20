Сборные Австралии и Беларуси играют вничью — 1-1 в полуфинале Кубка Федерации

В полуфинале Кубка Федерации белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх сетах выиграла у австралийки Саманты Стосур со счётом 7:5, 5:7, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут.

20-летняя уроженка Минска выполнила 8 эйсов, 15 раз ошиблась на подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 23. В активе её визави 12 подач навылет, 7 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов.

Во второй встрече представительница Австралии Эшли Барти победила Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Барти — Соболенко, Стосур — Азаренко, а также парная встреча Эшли Барти/Саманта Стосур — Вера Лапко/Лидия Морозова.



В четвертьфинале соревнований сборная Австралии одолела американок — 3-2, а команда Беларуси разгромила немок — 4-0.