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Потапова обыграла Тревизан на Кубке Федерации, сборная России ведёт 1-0 у Италии

Потапова обыграла Тревизан на Кубке Федерации, сборная России ведёт 1-0 у Италии
Теннис / Кубок Федерации

Завершился первый матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, в котором Анастасия Потапова в трёх сетах взяла верх над Мартиной Тревизан со счётом 2:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

18-летняя уроженка Саратова трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. В активе Тревизан ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из десяти.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Потапова — Тревизан на Кубке Федерации.

20 апреля пройдёт ещё один матч, в котором сыграют Анастасия Павлюченкова и Ясмине Паолини.

Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала две одиночки — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная комбинация, на которую номинированы Дарья Касаткина/Наталья ВихлянцеваЭлизабетта Коччаретто/Сара Эррани.

20 апреля 2019 года, суббота. 14:40 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Матч окончен
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2 : 1
Мартина Тревизан
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
1 2 3
           
2 6 6
6 3 1
           
Потапова и Тревизан откроют плей-офф Мировой группы II Fed Cup Россия – Италия
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