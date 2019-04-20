Потапова обыграла Тревизан на Кубке Федерации, сборная России ведёт 1-0 у Италии

Завершился первый матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, в котором Анастасия Потапова в трёх сетах взяла верх над Мартиной Тревизан со счётом 2:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

18-летняя уроженка Саратова трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. В активе Тревизан ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из десяти.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Потапова — Тревизан на Кубке Федерации.

20 апреля пройдёт ещё один матч, в котором сыграют Анастасия Павлюченкова и Ясмине Паолини.

Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала две одиночки — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная комбинация, на которую номинированы Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.