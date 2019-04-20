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Павлюченкова одолела Паолини на Кубке Федерации, Россия выигрывает 2-0 у Италии

Павлюченкова одолела Паолини на Кубке Федерации, Россия выигрывает 2-0 у Италии
Теннис / Кубок Федерации

Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе сломила сопротивление Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:4), 7:6(7:5) во втором матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова —Паолини на Кубке Федерации.

Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала две одиночные встречи — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная, в которой сыграют Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.

20 апреля 2019 года, суббота. 16:50 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 0
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 4 6 5  
           
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