Павлюченкова одолела Паолини на Кубке Федерации, Россия выигрывает 2-0 у Италии

Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе сломила сопротивление Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:4), 7:6(7:5) во втором матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.



Павлюченкова четыре раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова —Паолини на Кубке Федерации.



Завтра, 21 апреля, поединки начнутся в 14:00. Сначала две одиночные встречи — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная, в которой сыграют Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.