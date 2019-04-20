Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Фоньини: сказали бы мне неделю назад, что дойду до финала, рассмеялся бы в лицо

Фоньини: сказали бы мне неделю назад, что дойду до финала, рассмеялся бы в лицо
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) рассказал о предматчевых ожиданиях и настрое в ходе поединка.

«Если бы вы сказали мне в начале недели, что я дойду до финала и буду играть в воскресенье, я бы рассмеялся вам в лицо. Но это невероятный спорт. Мне повезло, и теперь я в финале. И конечно же завтра хочу выиграть титул.

С Рафой всегда сложно играть. Вчера я сказал ему, что знаю, как играть против него. Я понимал, что мне нечего терять, потому что играть с ним на грунте всегда особенно тяжело.

Начало выдалось немного странным. У меня был спор с судьёй. Считаю, что он принял неверное решение и дал мне предупреждение ни за что. И после этого я сказал себе: «Всё хорошо, счёт 3-1, начни дышать». Я знаю, что иногда для меня это трудно. После этого я играл очень хорошо и сделал всё действительно здорово. Я очень доволен тем, как отыграл этот матч», — приводит слова итальянского теннисиста Metro.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент