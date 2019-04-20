Фоньини: сказали бы мне неделю назад, что дойду до финала, рассмеялся бы в лицо

Итальянский теннисист Фабио Фоньини после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) рассказал о предматчевых ожиданиях и настрое в ходе поединка.



«Если бы вы сказали мне в начале недели, что я дойду до финала и буду играть в воскресенье, я бы рассмеялся вам в лицо. Но это невероятный спорт. Мне повезло, и теперь я в финале. И конечно же завтра хочу выиграть титул.



С Рафой всегда сложно играть. Вчера я сказал ему, что знаю, как играть против него. Я понимал, что мне нечего терять, потому что играть с ним на грунте всегда особенно тяжело.



Начало выдалось немного странным. У меня был спор с судьёй. Считаю, что он принял неверное решение и дал мне предупреждение ни за что. И после этого я сказал себе: «Всё хорошо, счёт 3-1, начни дышать». Я знаю, что иногда для меня это трудно. После этого я играл очень хорошо и сделал всё действительно здорово. Я очень доволен тем, как отыграл этот матч», — приводит слова итальянского теннисиста Metro.