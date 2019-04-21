Сборная Беларуси проиграла Австралии в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации

В 1/2 финала Мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси в парном матче проиграла австралийкам со счётом 5:7, 6:3, 2:6 и не смогла выйти в финал турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

В активе Арины Соболенко и Виктории Азаренко 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Эшли Барти и Саманта Стосур выполнили 4 эйса, дважды ошиблись на подаче и сделали 5 брейков.

Сегодня, 21 апреля, в матчах одиночек Соболенко проиграла Барти со счётом 2:6, 2:6, Азаренко взяла верх над Стосур — 6:1, 6:1. Таким образом, Австралия выиграла противостояние — 3-2.

Напомним, в четвертьфинале соревнований сборная Австралии одолела американок — 3-2, а команда Беларуси разгромила немок — 4-0.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале США со счётом 3-0.