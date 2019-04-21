Сегодня, 21 апреля, состоится третий плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, в котором Анастасия Павлюченкова сразится с Мартиной Тревизан. Начало игры запланировано на 14:00 мск.



Ранее теннисистки не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации.

Сегодня у одиночек состоится ещё поединок — Анастасия Потапова встретится с Ясмине Паолини. Затем в парной комбинации номинированы Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани. После первого дня Россия выигрывает у Италии — 2-0.



Напомним, по регламенту соревнований капитаны команд могут вносить изменения в составе участников воскресных поединков из числа запасных. Пятые игроки в составах команд – Влада Коваль и Камила Джорджи.