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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сегодня, 21 апреля, состоится третий плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, в котором Анастасия Павлюченкова сразится с Мартиной Тревизан. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Ранее теннисистки не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации.

Сегодня у одиночек состоится ещё поединок — Анастасия Потапова встретится с Ясмине Паолини. Затем в парной комбинации номинированы Дарья Касаткина/Наталья ВихлянцеваЭлизабетта Коччаретто/Сара Эррани. После первого дня Россия выигрывает у Италии — 2-0.

Напомним, по регламенту соревнований капитаны команд могут вносить изменения в составе участников воскресных поединков из числа запасных. Пятые игроки в составах команд – Влада Коваль и Камила Джорджи.

Павлюченкова одолела Паолини на Кубке Федерации, Россия побеждает Италию — 2-0
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