Родина сыграет с Пармантье, Гаспарян — с Ларссон на старте турнира в Стамбуле

Прошла жеребьёвка женского турнира в Стамбуле (Турция) с призовым фондом $ 226 750, который пройдёт на хардовых кортах с 22 по 28 апреля.

В основной сетке соревнований выступят четыре россиянки. Светлане Кузнецовой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, досталась в соперницы Чагла Бююкакчай из Турции (WC), Евгения Родина сыграет с француженкой Полин Пармантье, Маргарита Гаспарян — с представительницей Швеции Юханной Ларссон, а Анастасия Потапова встретится с кем-то из победительниц квалификации. Под первым номером была посеяна испанка Карла Суарес-Наварро.

Действующей чемпионкой турнира является Пармантье. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.