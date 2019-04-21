Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сборная России обыграла Италию — 3-0 — и вернулась в Мировую группу II Fed Cup

Сборная России обыграла Италию — 3-0 — и вернулась в Мировую группу II Fed Cup
Теннис / Кубок Федерации

В матче второго игрового дня между сборными России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Мартину Тревизан со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

27-летняя уроженка Самары трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из десяти. В активе Тревизан ни одного эйса, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Тревизан на Кубке Федерации.

Павлюченкова принесла команде третье очко и итоговую победу в матче с Италией. Таким образом, женская сборная России вернулась в Мировую группу II Fed Cup.

21 апреля 2019 года, воскресенье. 14:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 0
Мартина Тревизан
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
«Пришли люди и за тебя болеют. Это давит». Как россиянки повели со счётом 2-0
Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова выиграли два одиночных поединка в Fed Cup. В воскресенье решится судьба матча Россия – Италия.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент