Азаренко: горжусь своей командой, несмотря на поражение

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после проигрыша сборной Австралии со счётом 3-2 в рамках Мировой группы Кубка Федерации поблагодарила свою команду за борьбу и пожелала удачи соперницам.



«Даже несмотря на то что сегодня мы проиграли очень тяжелую битву, я покинула площадку с улыбкой не из-за результата, а потому, что для меня это было похоже на начало нашего особого путешествия! Я горжусь своей командой, рада возможности сыграть за свою страну и вижу, что у нас хорошее будущее! Спасибо, девушки! Давайте продолжать. Это будет весело.



Поздравляю команду Австралии! Это была очень хорошая игра, удачи в финале. Эшли Барти, сохрани этот огонь в глазах для наших парных матчей в этом году», — написала Азаренко на своей странице в «Инстаграме».



В финале Мировой группы Кубка Федерации Австралия сыграет с победителем пары Франция — Румыния.