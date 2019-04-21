Мектич и Шкугор стали победителями «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

В финале парного турнира в Монте-Карло голландский дуэт Робин Хасе/Весли Колхоф проиграл хорватам Николе Мектичу и Франко Шкугору со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), [9:11]. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.

Хасе и Колхоф выполнили 2 эйса, 7 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из четырёх. В активе их соперников 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 сделанных брейка.

Напомним, в 2018 году победителями турнира стали братья Боб и Майк Брайаны (США), которые оказались сильнее австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича.

В этом сезоне в финале одиночного разряда титул разыгрывают итальянец Фабио Фоньини и сербский теннисист Душан Лайович, который в полуфинальном матче нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву.