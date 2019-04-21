Звонарёва продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира в Штутгарте

Во втором раунде квалификации соревнований в Штутгарте (Германия) россиянка Вера Звонарёва в двух сетах победила представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 57 минут.

За выход в основную сетку турнира 34-летняя уроженка Москвы сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

На этой стадии из борьбы выбыли две россиянки. Анна Блинкова уступила бельгийке Гретье Миннен — 6:3, 5:7, 4:6, а Анна Калинская проиграла Минелле со счётом 5:7, 1:6.

Ранее от участия отказалась Мария Шарапова, которой организаторы предоставили «уайлд-кард». Россиянка не успела восстановиться после травмы плеча. Соревнования пропустят также Слоун Стивенс, Даниэль Коллинз и Доминика Цибулкова.



Турнир в Штутгарте пройдёт с 22 по 28 апреля. Действующей чемпионкой является чешка Каролина Плишкова.