Сизикова взяла всего 3 гейма в финале квалификации турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Яна Сизикова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция). В финале квалификации она в двух партиях проиграла представительнице Сербии Иване Йорович (3) со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Сизикова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

Имя первой соперницы Йорович в основной сетке станет известно позже. Ранее россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела квалификацию.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.