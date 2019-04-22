Вердаско обыграл Лопеса в первом круге турнира в Барселоне

На старте турнира в Барселоне с призовым фондом € 2 746 455 испанец Фернандо Вердаско в двух партиях выиграл у соотечественника Фелисьяно Лопеса (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

35-летний уроженец Мадрида выполнил 2 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. В активе Лопеса 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге соперником Вердаско станет болгарин Григор Димитров, посеянный под 13-м номером.

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1. В этом сезоне 17-кратный победитель ТБШ получил первый номер посева.