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Бертенс на старте турнира в Штутгарте обыграла Фридзам

Бертенс на старте турнира в Штутгарте обыграла Фридзам
Теннис / WTA

В первом круге соревнований в Штутгарте (Германия) с призовым фондом $ 886 077 представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под шестым номером, выиграла у немки Анны-Лены Фридзам (Q) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

27-летняя уроженка Ватерингена выполнила 4 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Её визави не подавала навылет, не делала брейков и допустила 2 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Бертенс поборется либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга (Q), либо со швейцаркой Белиндой Бенчич.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей.

23 апреля 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Анна-Лена Фридзам
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
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