Осака — о турнире в Штутгарте: в прошлый раз я была здесь никем

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о настрое на турнир в Штутгарте, на котором она посеяна под первым номером.

«Я не могу подходить к турниру с настроем просто поучаствовать, но в то же время не хочу настраиваться только на победу, потому что здесь много экспертов по игре на грунте, и я не одна из них. Опыта игры на других покрытиях у меня больше, чем на грунте. Каждый раз, когда выхожу на грунтовый корт, я получаю травму. Надеюсь, в этом году так не будет. Но в последние пару раз пришлось непросто.

В каждом грунтовом сезоне я пропускала не менее одного турнира. Моя главная цель — избежать травм и доиграть до «Ролан Гаррос». Думаю, мой стиль игры открыт ко всем покрытиям.

Несмотря на то что я стабильно проигрываю в третьем раунде «Ролан Гаррос», мне противостоят сильные соперницы, которые в итоге проходят далеко. Я думаю, у меня есть шансы. Понимание того, какой удар нужно выполнить в конкретный момент, очень важно для меня.

На грунте другой отскок и нужно выполнять замах иначе. Это отличается от моей обычной игры, потому что я не могу выполнять столь плоские удары. Также нужно менять вращение. Это доставляет неудобства, но я работаю на тренировках. Надеюсь, результаты это подтвердят.

Я концентрируюсь только на предстоящем матче, не заглядываю вперёд, потому что особых успехов здесь не добивалась. Я надеюсь получить удовольствие от игры и насладиться поддержкой немецких болельщиков. В прошлый раз, когда я выступала здесь, я была никем. Теперь надеюсь здорово провести время", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Во втором раунде Наоми сыграет либо с китаянкой Ван Цян, либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.