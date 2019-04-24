Потапова снялась по ходу матча с Козловой на старте турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле (Турция). Она снялась по ходу матча с украинкой Катериной Козловой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 3:6, 0:1. Теннисистки провели на корте 51 минуту.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Козлова поспорит с представительницей Франции Кристиной Младенович. Турнир завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.