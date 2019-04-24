Петкович: Кербер прислала мне результаты наших игр и написала «веди себя тихо»

Немецкая теннисистка Андреа Петкович призналась, что всегда видела большой потенциал в соотечественнице Анжелике Кербер.

«Я всегда знала, что она выиграет Уимблдон. Я была на 100% уверена. И когда она победила в прошлом году, я ей позвонила и сказала: „Это странно, я думала, что именно Уимблдон ты выиграешь первым“.

Я давно была уверена в том, что она выиграет «мэйджор». Затем я увидела, как она играла в полуфинале US Open. Думаю, она и раньше могла выиграть этот турнир, если бы больше верила в себя. Она играла прекрасно, но веры ей не хватало.

Была ли я удивлена её другим победам? Нет. После того, как она выиграла Australian Open, я позвонила её. Когда она играла в финале с Сереной, у меня было странное чувство. Я знала, что это её время. Единственное, что я не угадала, это её титул на US Open. Думала, что победит Плишкова. Кажется, она вела в третьем сете. Но в остальном успехи Анжелики меня не удивили.

У Кербер потрясающее чувство юмора. Это мне нравится в ней больше всего. Ты можешь подшутить над ней, но она не разозлится. Даже наоборот, она найдёт ответ. Например, она может прислать скриншот с результатами наших личных встреч и написать «Пожалуйста, веди себя тихо», — приводит слова Петкович официальный сайт тура.

Петкович сыграет с Кербер во втором круге турнира в Штутгарте.