Младенович: Ястремская — очень талантливая, взрывная теннисистка

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Стамбуле со счётом 6:3, 6:4.

«Это был непростой матч для начала турнира. К тому же нелегко было переключаться после Кубка Федерации. Мы приехали довольно поздно, но я постаралась сыграть уверенно и набрать ритм. В ключевых моментах я действовала надёжнее.

Я старалась не давать сопернице играть в свой теннис. Она очень талантливая, взрывная теннисистка. Даяна выполняет мощные удары, и ты никогда не знаешь, чего ожидать. Она может пробивать навылет со всех участков корта, а потом начать допускать ошибки и терять ритм. Я рада, что сегодня отлично подавала и в других деталях была хороша. Я сохраняла выдержку и смогла победить.

Условия здесь не такие, как в матче Кубка Федерации. Мы играли на грунте, но в зале. Там было много эмоций, адреналина и давления. Так приятно, что мы смогли выйти в финал, но теперь ощущается усталость. Важно найти ритм в новых условиях, привыкнуть к новым мячам и всему остальному. Выход в финал Кубка Федерации — большой успех для нашей страны, но теперь нужно сосредоточиться на себе», — цитирует Младенович официальный сайт тура.

Следующей соперницей Кристины будет украинка Катерина Козлова.